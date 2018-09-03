مورينيو: هل تتخيلون كم تكلفة إقالتي!

ألمح المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى أن إقالته ستكلف الشياطين الحمر غاليا، لذا لا يعتقد بأنه في وضع خطر.

ونقل موقع "La Repubblica" عن مورينيو "السبيشل وان"، قوله ردا على شائعات حول احتمال إقالته: "هل لديكم أي فكرة على الأقل عن المبلغ الذي سيكلف المان يونايتد في حال إقالتي؟ الناس يقولون إنني في وضع خطير، لكنني لا أعتقد ذلك"، لكنه لم يكشف عن االتكلفة.

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وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات لاذعة بعد تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمتين متتاليتين في أربع مباريات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز العاشر، برصيد 6 نقاط.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب مانشستر يونايتد في عام 2016، وقاده خلال موسمين إلى الفوز بلقبين محليين وهما كأس السوبر وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إضافة إلى لقب بطل الدوري الأوروبي، الموسم الماضي.

المصدر: "eurosport.ru"