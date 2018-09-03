والد مايويذر يفجر مفاجأة: يبدو أن فلويد سيواجه ماكغريغور (فيديو)

أعلن والد بطل العالم السابق للملاكمة فلويد مايويذر إمكانية إقامة نزال ثأري بين ابنه والنجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة.

وقال مايويذر الأب: "هناك حديث بأن فلويد سيواجه مرة أخرى كونور ماكغريغور. يبدو أن هذا ما سيكون. ليس لدي معلومات دقيقة، فقط أقول ما سمعته بأذني. يبدو أن فلويد يريد القتال مرة أخرى، وسيكون النزال بقواعد الملاكمة. كونور يريد الفوز أيضا، لكنه لن يحقق ذلك".

وكان كونور ماكغريغور قد خسر أمام فلويد مايويذر، بطل العالم وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، بالضربة الفنية القاضية في الجولة العاشرة من النزال الذي جمعهما وجرى بقواعد الملاكمة، صباح الأحد 27 أغسطس 2017، في مجمع "T-Mobile Arena" الرياضي، بمدينة لاس فيغاس، في ولاية نيفادا الأمريكية.

ماكغريغور حاول استدراج مايويذر إلى القفص

أعرب كونور ماكغريغور، في مطلع نوفمبر الماضي، عن رغبته في خوض نزال، بقواعد الفنون القتالية المختلطة، ضد فلويد مايويذر أو مواطنه الملاكم بول ماليغناجي.

وقال كونور ماكغريغور: "لقد دخلت عالمهم، في عرض من أجل المشجعين، ويتحدثون عن الثقة، فليدخل أحدهم عالمي. ربما ماليغناجي أو فلويد. يمكننا أن نخوض نزالا ثأريا وفقا لقواعد الملاكمة أو الفنون القتالية المختلطة، كما قال هو".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فلويد مايويذر حصل على 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عائدات أخرى، ليجني في المحصلة، نحو 350 مليون دولار، من ذلك النزال، بينما حصل البطل الإيرلندي على 75 مليون دولار، مقابل خوضه أول نزال له بالملاكمة، الذي أصبح واحدا من أغلى المواجهات في تاريخ الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، حيث وصلت إيراداته إلى نحو مليار دولار.

ومن المنتظر أن يواجه كونور ماكغريغور نظيره بطل العالم الروسي حبيب نور محمدوف، يوم 6 أكتوبر القادم، على ملعب "فيغاس غولدن نيتس" بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك ضمن دورة لمنظمة رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC 229).

المصدر: RT + "championat.com"