فيدرر مهاجما بيكيه: من المضحك والغريب رؤية لاعب كرة قدم في عالم التنس

انتقد أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكيه لتدخله في شؤون التنس باستمرار.

وأكد فيدرر رفضه إقامة بطولة كأس العالم للتنس، التي فاز بتنظيمها وتأسيسها جيرارد بيكيه بدلا من بطولة كأس ديفيز، في أيلول العام المقبل بدلا من شهر تشرين الثاني، حيث ستتعارض مع بطولة "كأس لافر" المنظمة من قبل كل من النجم السويسري وعدد من أساطير اللعبة لتكريم اللاعب الأسترالي رود لافر.

ونقل موقع "Tennis World USA" عن فيدرر، قوله: "بالنسبة للاعب التنس من الغريب جدا والمضحك أيضا، رؤية لاعب كرة القدم في عالمنا. على بيكيه أن يكون حذرا، لا يمكن تحويل كأس ديفيز إلى كأس بيكيه".

وأضاف السويسري: "الأسابيع المقبلة ستكون مثيرة جدا للاهتمام، أنا لم أتحدث إليه، ولكني أعترف بأنه من الغريب أن يتدخل لاعب كرة قدم في شؤون التنس".

وحصلت المجموعة الاستثمارية "كوزموس - Kosmos"، التي شارك في تأسيسها جيرادر بيكيه على حق إدارة بطولة كأس ديفيز وساهمت باستثمارات بمبلغ 3 مليارات دولار لتحويلها إلى بطولة كأس العالم للتنس بداية من موسم 2019.

ويشارك الأسطورة فيدرر (37 عاما)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات التنس الأربع الكبرى، برصيد 20 لقبا، في بطولة أمريكا المفتوحة التي توج بلقبها خمس مرات متتالية (2004-2008)، وبلغ الدور الرابع للمرة الـ 13 خلال مسيرته، وسيلتقي فيه مع الأسترالي جون ميلمان.

المصدر: "championat.com"