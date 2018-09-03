لأول مرة منذ 11 عاما.. ميسي خارج "الثلاثي الذهبي"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، عن القائمة المختصرة لجائزة "The Best"، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وشهدت القائمة، التي ضمت الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح، مفاجأة من العيار الثقيل، بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وتواجد النجم الأرجنتيني باستمرار في القائمة المختصرة لـ"الفيفا"، منذ 2007، قبل أن يغيب هذا العام.

ورغم تتويج ميسي مع برشلونة في الموسم الماضي، بالدوري والكأس الإسبانيين، فلم يحجز مكانا له في القائمة النهائية.

وأرجع محللون رياضيون سبب غياب النجم الأرجنتيني، إلى قلة نجاحاته مع البارسا على الصعيد الأوروبي، إذ ودع الفريق الكتالوني مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي، كما لم يظهر "البرغوث" بمستواه المعهود في بطولة كأس العالم الأخيرة، حيث خرج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام فرنسا، التي توجت لاحقا باللقب.

وسبق لميسي أن فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات، 4 منها عندما كانت الجائزة تسمى بـ"كرة الفيفا الذهبية".

المصدر: en.as.com