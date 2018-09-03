شكوى كويتية ضد شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن جهاز حماية المنافسة الكويتي تلقى شكويين ضد قنوات "بي إن سبورت" القطرية تتهمها بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات للمشاهدين في الكويت.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المعنية"، إن "الشكوى جاءت بسبب أن القنوات القطرية لا تملك إذنا مسبقا من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات داخل الدولة، كما اعتبرت الشكوى الثانية أن ما تقوم به (بي إن سبورت) ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية".

وواصلت الصحيفة: "من المخالفات التي ترتكبها شبكة القنوات إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا، ما يمثل تدخلا في حرية المشترك وحرمانه من حقه في اختيار البطولات التي يرغب بمشاهدتها وتحميله تكاليف مالية لا تتناسب مع احتياجاته".

وواصلت "القبس": "توقعت المصادر ذاتها أن يوجه جهاز حماية المنافسة إنذارا لشبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية حتى تتقدم بإذن لبث شبكة قنواتها داخل الكويت، بالإضافة إلى توجيهها بعدم إلزام المشتركين المحليين بالاشتراك في باقات مشاهدة مدمجة، وأن تكون تسعيرتها ثابتة ومحددة ومفهومة لدى المستهلكين، لكل منتج على حدة".

ووفقا لمصادر الصحيفة الكويتية، فإنه "من المنتظر أن يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني للقنوات القطرية ليتم بعد ذلك إصدار قرار في الشكوى".

المصدر: "sputniknews.com"