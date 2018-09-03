 
مباشر

شاهد.. هدف رائع بالكعب في الدوري الإيطالي

الرياضة

شاهد.. هدف رائع بالكعب في الدوري الإيطالي
Reuters Jennifer Lorenzini
شاهد.. هدف رائع بالكعب في الدوري الإيطالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqfi

سجل فابيو كوالياريلا مهاجم نادي سامبدوريا، واحدا من أجمل أهداف المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو)، خلال المباراة التي جمعت فريقه أمس بضيفه نابولي.

وحصل كوالياريلا في الدقيقة (75)، على كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليحولها بضربة على الطاير بالكعب، في شباك حارس نادي نابولي.

وانتهت المواجهة بفوز كبير لسامبدوريا بثلاثية نظيفة.

المصدر: لينتا.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المروحية أرخص من سيارات الأجرة في باكستان!