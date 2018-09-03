شاهد.. هدف رائع بالكعب في الدوري الإيطالي

سجل فابيو كوالياريلا مهاجم نادي سامبدوريا، واحدا من أجمل أهداف المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو)، خلال المباراة التي جمعت فريقه أمس بضيفه نابولي.

وحصل كوالياريلا في الدقيقة (75)، على كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليحولها بضربة على الطاير بالكعب، في شباك حارس نادي نابولي.

وانتهت المواجهة بفوز كبير لسامبدوريا بثلاثية نظيفة.

المصدر: لينتا.رو