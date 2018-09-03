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فيدرر يسجل نقطة "خيالية" لم يستسغها منافسه! (فيديو)

الرياضة

فيدرر يسجل نقطة
@Debasish__D/Twitter.com
فيدرر يسجل نقطة "خيالية" لم يستسغها منافسه! (فيديو)
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واصل النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر إبداعاته في ملاعب التنس، وسجل نقطة رائعة خلال المباراة التي جمعته أمس، بالأسترالي كيريوس، في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأرسل كيريوس كرة ساقطة خلف الشبكة، ليتابعها فيدرر بمجهود خرافي، ويلعبها بمضربه قبل أن تلمس الأرض، لتصبح النقطة لصالحه.

وظهر كيريوس بعد هذه اللقطة، وكأنه لم يستسغ ما شاهده.

وانتهت المواجهة بفوز النجم السويسري بثلاث مجموعات متتالية، بواقع (6-4، 6-1 و7-5)، ليضرب موعدا في الدور ربع النهائي مع لاعب أسترالي آخر، وهو جون ميلمان.

المصدر: لينتا.رو

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