آل الشيخ يفاوض نجما مصريا في الدوري الإنجليزي

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم، أن فريقه يتفاوض حاليا مع لاعب مصري محترف في الدوري الإنجليزي.

وقال آل الشيخ في تصريحات لقناة "بيراميدز": "بالنسبة للاعب المحترف العالمي، نفاوض لاعبا ينشط في الدوري الأمريكي، وآخر في الدوري التركي".

وأضاف: "وذلك بالإضافة إلى ثلاثة نجوم في الدوري المصري الممتاز، ولاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي، وكل هؤلاء في مرحلة التفاوض".

ولم يكشف آل الشيخ عن اسم اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الذي يتفاوض معه، ولكن من المستبعد أن يكون النجم محمد صلاح، المتألق في صفوف نادي ليفربول.

ويلعب في الدوري الإنجليزي إضافة إلى صلاح، كل من محمد النني متوسط ميدان نادي آرسنال، ورمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد تاون، إضافة إلى بسام مرسي، وأحمد حجازي، وأحمد المحمدي، الذين يدافعون عن ألوان فرق تنشط في دوري الدرجة الأدنى الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن "بيراميدز" يحتل حاليا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بعد انقضاء 5 مراحل.

المصدر: وكالات