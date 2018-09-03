قاديروف يبحث عن مدرب جديد لفريق "أخمات"

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف الرئيس الفخري لنادي "أخمات غروزني" أن هناك الكثير من المرشحين لشغل منصب المدير الفني لـ"أخمات" الشاغر منذ استقالة إيغور ليدياخوف.

وقال قاديروف عبر قناته في إنستغرام: "إيغور ليدياخوف قدم استقالته من تدريب الفريق من تلقاء نفسه، وتم قبولها من إدارة النادي. في الوقت الحالي نحن ندرس عدة خيارات للتعاقد مع مدرب جديد للفريق.. أعتقد أنه سيتم حل هذه المشكلة دون أي تأخير".

ويشرف روسلان إيدينغوف حاليا على تدريب "أخمات" بشكل مؤقت، في انتظار التعاقد مع مدرب جديد.

وتغلب "أخمات" أمس على ضيفه "أوفا" بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق العاصمة الشيشانية رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: لينتا.رو