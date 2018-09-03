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دل بوترو يصعد إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة

الرياضة

دل بوترو يصعد إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة
Reuters USA Today Sports
دل بوترو يصعد إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة
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تأهل الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه اليوم على الكرواتي بورنا كوريتش، بثلاث مجموعات دون رد.

وجاء فوز النجم الأرجنتيني بواقع (6-4، 6-3، و6-1)، في مباراة استغرقت ساعتين و5 دقائق.

وسيلتقي دل بوترو في ربع النهائي، الأمريكي جون إيسنر (33 عاما)، الذي تأهل على حساب الكندي ميلوس راونيتش، بفوزه عليه بنتيجة (3-6، 6-3، 6-4، 3-6 و6-2).

تجدر الإشارة إلى أن دل بوترو سبق له الفوز على إيسنر في سبع مباريات من 11 بينهما، آخرها بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الرابع من بطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام.

المصدر: وكالات

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