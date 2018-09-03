دل بوترو يصعد إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة

تأهل الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه اليوم على الكرواتي بورنا كوريتش، بثلاث مجموعات دون رد.

وجاء فوز النجم الأرجنتيني بواقع (6-4، 6-3، و6-1)، في مباراة استغرقت ساعتين و5 دقائق.

Former champion 🇦🇷 Juan Martin Del Potro powers past 🇭🇷 Borna Coric 6-4, 6-3, 6-1 to set a #usopen quarter-final showdown with 🇺🇸 John Isner.



Can the No.3⃣ seed go on to win his second Grand Slam 🏆 nine years after his breakthrough? pic.twitter.com/5bJm3B98AX — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 3 сентября 2018 г.

وسيلتقي دل بوترو في ربع النهائي، الأمريكي جون إيسنر (33 عاما)، الذي تأهل على حساب الكندي ميلوس راونيتش، بفوزه عليه بنتيجة (3-6، 6-3، 6-4، 3-6 و6-2).

تجدر الإشارة إلى أن دل بوترو سبق له الفوز على إيسنر في سبع مباريات من 11 بينهما، آخرها بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الرابع من بطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام.

المصدر: وكالات