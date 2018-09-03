التهرب الضريبي يلاحق أبو تريكة في مصر

تعقد محكمة جنح التهرب الضريبي اليوم الاثنين، ثانية جلساتها لمحاكمة لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي.

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ويتهم اللاعب المصري أبو تريكة بالتهرب في الفترة بين 2008 و2009 من دفع مبلغ ضريبي يقدر بـ710 ألف جنيه، قيمة إعلانات شارك فيها لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات المصرية.

وكانت المحكمة قد أجّلت أولى جلساتها لمحاكمة أبو تريكة، لإعلام المتهم للحضور إلى المحكمة.

المصدر: اليوم السابع