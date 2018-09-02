موناكو يسقط في عقر داره أمام مارسيليا (فيديو)

مني فريق موناكو بالهزيمة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه مارسيليا (2-3)، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1".

وتوالى على تسجيل ثلاثية مارسيليا كل من المهاجمين، اليوناني كوستاس ميتروغلو (د. 45)، وفلوريان توفين (د. 74)، وفالير جيرمين (د. 90).

بينما سجل ثنائية موناكو كل من، لاعب خط الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، والمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، في الدقيقتين (48، 53) على الترتيب.

وحقق مارسيليا فوزه الثاني في الموسم مقابل خسارة وتعادل، ورفع رصيده إلى 7 نقاط وتقدم إلى المركز الخامس. بينما تعرض موناكو للهزيمة الثانية على التوالي، مقابل فوز وتعادل، وتوقف رصيده عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT