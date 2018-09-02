الاتحاد الاسكندري يبلغ دور الـ 16 لكأس العرب لأندية الأبطال

حجز الاتحاد الاسكندري المصري مقعدا له في دور الـ 16 من البطولة العربية لأندية الأبطال بكرة القدم، على حساب الترجي الرياضي التونسي، عقب تعادله معه بهدفين لكل منهما.

تقدم الترجي بهدف مبكر سجله يوسف بلايلي، في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة.

هدف أول لـ #الترجي_التونسي في مرمى #الاتحاد_السكندري_المصري عن طريق يوسف بلايلي في الدقيقة 7 من المباراة #كأس_العرب_للأندية_الابطالpic.twitter.com/4UHesXD6Bg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2018

ورد الفريق المصري بهدفين متتاليين عبر كل من، خالد قمر، ومحمد ناجى، في الدقيقتين (20، 44) على الترتيب.

خالد قمر يتعادل لـ #الاتحاد_السكندري_المصري في مرمى #الترجي_التونسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة #كأس_العرب_للأندية_الابطالpic.twitter.com/qy6V5RuNdu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2018

ومن ثم سجل اللاعب الكاميروني فرانك كوم هدف التعادل الثاني للفريق التونسي، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب رادس.

فرانك كوم يسجل هدف التعادل لـ #الترجي_التونسي في مرمى #الاتحاد_السكندري_المصري في الدقيقة 50 #كأس_العرب_للأندية_الابطالpic.twitter.com/NFrgwJCslL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2018

وتفوق فريق الاتحاد الاسكندري على الترجي بفضل قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة على ملعب الخصم، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل أيضا، ولكن بهدف لكل من الفريقين، في مصر.

المصدر: "twitter/ADSportsTV"