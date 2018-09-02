 
مباشر

الاتحاد الاسكندري يبلغ دور الـ 16 لكأس العرب لأندية الأبطال

الرياضة

الاتحاد الاسكندري يبلغ دور الـ 16 لكأس العرب لأندية الأبطال
twitter/ADSportsTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqdg

حجز الاتحاد الاسكندري المصري مقعدا له في دور الـ 16 من البطولة العربية لأندية الأبطال بكرة القدم، على حساب الترجي الرياضي التونسي، عقب تعادله معه بهدفين لكل منهما.

تقدم الترجي بهدف مبكر سجله يوسف بلايلي، في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة.

ورد الفريق المصري بهدفين متتاليين عبر كل من، خالد قمر، ومحمد ناجى، في الدقيقتين (20، 44) على الترتيب.

ومن ثم سجل اللاعب الكاميروني فرانك كوم هدف التعادل الثاني للفريق التونسي، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب رادس.

وتفوق فريق الاتحاد الاسكندري على الترجي بفضل قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة على ملعب الخصم، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل أيضا، ولكن بهدف لكل من الفريقين، في مصر.

المصدر: "twitter/ADSportsTV"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا