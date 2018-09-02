سامبدوريا يقهر ضيفه نابولي بثلاثية (فيديو)

ألحق فريق سامبدوريا الهزيمة الأولى بضيفه نابولي (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي غريغوري ديفريل هدفين متتاليين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (11 و32).

بينما تكفل زميله المهاجم فابيو كوالياريلا، بتسجيل الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

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وتوقف رصيد نابولي، بعد هذه الهزيمة، عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، بينما حقق سامبدوريا باكورة انتصاراته في الدوري، مقابل خسارة تعرض لها في الجولة الماضية خارج أرضه أمام أودينيزي بهدف وحيد، ويحتل المركز الثاني عشر، برصيد ثلاث نقاط من مباراتين.

المصدر: RT