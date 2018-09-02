الشياطين الحمر يضمدون جراحهم على حساب بيرنلي الجريح (فيديو)

استعاد مانشستر يونايتد توازنه بعد هزيمتين متتاليتين ثقيلتين، على حساب مضيفه بيرنلي، بفوزه عليه في عقر داره، في الجولة الـ 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفي الشياطين الحمر، في الدقيقتين (27 و44) من زمن الشوط الأول. وأضاع الفرنسي بول بوغبا فرصة تسجيل الهدف الثالث للمان يونايتد، بإهداره ضربة جزاء، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين، والثاني في الموسم، ويحتل المركز العاشر في الدوري، برصيد 6 نقاط.

بينما مني بيرنلي بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد نقطة يتيمة حصل عليها إثر تعادله خارج أرضه أمام فريق ساوثهامتون، في الجولة الأولى للبريمير ليغ.

المصدر: "sportbox.ru"