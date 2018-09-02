بالفيديو.. المصري تريزيغيه يقود قاسم باشا للفوز على أنقرة بهدف رائع

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيغيه فريقه قاسم باشا إلى الفوز على ضيفه أنقرة غوجو (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم.

افتتح المهاجم السنغالي مباي دياني التسجيل مبكرا لفريق قاسم باشا، في الدقيقة 13، وأضاف الفرعون تريزيغيه الهدف الثاني، عند الدقيقة 85، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن روض كرة عرضية ببراعة قبل أن يسكنها في الشباك.

ومن ثم سجل المهاجم الكونغولي تييفي بيفوما هدف أصحاب الأرض الوحيد، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها ألأخيرة.

وحقق قاسم باشا انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن الثنائي غطة سراي، وإسطنبول باشاك شهير.

بينما توقف رصيد أنقرة غوجو عند 4 نقاط، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/kasimpasa"