Друзья завтра для меня очень знаковый день! Буду пробовать ехать по воде вот на этом Красавце 🔥 в Росси несколько человек пытались исполнить подобное, но их ждала неудача, посмотрим получится ли это сделать у меня. Все подробности и прямой эфир тут ➡️ @4to_et0

