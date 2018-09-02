بيسكوف: بوتين يسبح كيلومترا يوميا
AFP
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صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يسبح كل يوم تقريبا لمسافة كيلومتر واحد.
وفي لقاء لبيسكوف مع قناة "روسيا 1" قال عند سؤاله عن المدة التي يقضيها بوتين في ممارسة الرياضة كل يوم: "عندما لا يكون هناك سفر طويل يقضي الرئيس غالبا حوالي ساعة ونصف الساعة في ممارسة الرياضة يوميا منها كيلومتر واحد في السباحة، بالإضافة لرياضة الهوكي".
المصدر: ria.ru
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