بيسكوف: بوتين يسبح كيلومترا يوميا

صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يسبح كل يوم تقريبا لمسافة كيلومتر واحد.

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وفي لقاء لبيسكوف مع قناة "روسيا 1" قال عند سؤاله عن المدة التي يقضيها بوتين في ممارسة الرياضة كل يوم: "عندما لا يكون هناك سفر طويل يقضي الرئيس غالبا حوالي ساعة ونصف الساعة في ممارسة الرياضة يوميا منها كيلومتر واحد في السباحة، بالإضافة لرياضة الهوكي".

المصدر: ria.ru