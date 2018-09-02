 
مباشر
عاجل
مراسلنا: 4 قتلى و7 جرحى بسقوط قذيفة على مخيم للنازحين بمنطقة الفلاح في العاصمة الليبية طرابلس

بيسكوف: بوتين يسبح كيلومترا يوميا

الرياضة

بيسكوف: بوتين يسبح كيلومترا يوميا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqcb

صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يسبح كل يوم تقريبا لمسافة كيلومتر واحد.

إقرأ المزيد
رئيس الفيفا: كلنا وقعنا في حب روسيا

وفي لقاء لبيسكوف مع قناة "روسيا 1" قال عند سؤاله عن المدة التي يقضيها بوتين في ممارسة الرياضة كل يوم: "عندما لا يكون هناك سفر طويل يقضي الرئيس غالبا حوالي ساعة ونصف الساعة في ممارسة الرياضة يوميا منها كيلومتر واحد في السباحة، بالإضافة لرياضة الهوكي".

المصدر: ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلمات ما قبل الموت.. الرسائل السرية بين ديانا ودودي الفايد