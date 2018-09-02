شاهد.. برشلونة يرد الصاع صاعين على هويسك "المغمور"

رد فريق برشلونة الصاع صاعين على الهدف المبكر لضيفه "المغمور" هويسك الوافد الجديد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، في المباراة بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الليغا.

ولم يمهل المهاجم الكولومبي خوان هيرنانديز، العملاق الكاتالوني، إلا ثلاث دقائق فقط قبل أن يهز شباكه، في معقله ملعب "كامب نو".

ورد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف التعادل، في الدقيقة الـ 16، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

ومن ثم تقدم الفريق الكتالوني، في الدقيقة 24، بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع خورخي بوليدو خطأ في مرماه.

المصدر: RT