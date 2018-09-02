هاميلتون يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا-1 (فيديو)

احتل البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، اليوم الأحد، المركز الأول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الـ 14 من بطولة العالم للفورمولا-1.

وقطع هاميلتون مسافة السباق (306.720) كلم، بزمن قدره (1:16:54.484) ساعة، متقدما بفارق (8.705 ث) على وصيفه الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري، وتلاهما الفنلندي الآخر فالتيري بوتاس (سائق مرسيدس) في المرتبة الثالثة.

بينما حل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الرابع، على الرغم من تراجعه إلى المركز الثامن عشر، بعد اصطدام بينه وبين هاميلتون، في اللفة الأولى.

وعزز لويس هاميلتون صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا-1، برصيد 256 نقطة، موسعا الفارق إلى 30 نقطة بينه وبين وصيفه سيباستيان، ويليهما كيمي رايكونن في المركز الثالث، برصيد 164 نقطة، ومن ثم فالتيري بوتاس بالمركز الرابع، برصيد 159 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"