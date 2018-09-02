شاهد.. عودة جماهيرية إلى ملاعب الكرة المصرية

حضر حوالي 3 آلاف مشجع أمس السبت مباراة الزمالك وإنبي على استاد بترو سبورت في القاهرة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على إنبي 4-1.

إقرأ المزيد

ووافق مجلس الوزراء المصري على السماح بعودة جماهير كرة القدم لحضور المباريات بداية من الأول من سبتمبر الجاري، بواقع 5 آلاف في كل مباراة كحد أقصى.

وأقيمت أغلب المباريات المحلية في مصر أمام مدرجات خالية منذ مقتل نحو 74 مشجعا في أحداث عنف أعقبت مباراة في الدوري الممتاز في بورسعيد بين الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012.

وبعد موافقة الأمن على عودة المشجعين للمدرجات في موسم 2015، شهدت أول مباراة جماهيرية كبيرة، مقتل 22 مشجعا للزمالك، بسبب التدافع أمام استاد الدفاع الجوي بضواحي القاهرة.

وتسمح السلطات الأمنية في مصر بحضور عدد محدود من المشجعين في المنافسات الإفريقية والعربية للأندية، بينما يكون بوسع الجماهير حضور مباريات المنتخب المصري.

المصدر: وكالات