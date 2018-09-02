الخفافيش تفلت من فخ ليفانتي في ديربي فالنسيا (فيديو)

انتهى ديربي مدينة فالنسيا الإسبانية بين فريقي ليفانتي وضيفه فالنسيا بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ليفانتي باب التسجيل عن طريق روجر مارتي سالفادور في الدقيقة 13، ورد فالنسيا سريعا بهدف التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق الروسي دينيس تشيريشيف.

وفي الدقيقة 33 أعاد سالفادور الأفضلية لفريقه بتسجيله الهدف الثاني، ولكن فالنسيا عادل النتيجة مرة أخرى، وهذه المرة من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

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ولعب ليفانتي بنقص عددي منذ الدقيقة 76 بعد طرد مدافعه خورخي مورينو.

وبهذا التعادل، رفع ليفانتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى نقطتين في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT