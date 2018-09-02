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البيلاروسية سوبولينكو تقصي النجمة كفيتوفا من بطولة أمريكا (فيديو)

الرياضة

البيلاروسية سوبولينكو تقصي النجمة كفيتوفا من بطولة أمريكا (فيديو)
Reuters USA Today Sports
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واصلت اللاعبة البيلاروسية آرينا سوبولينكو مغامراتها في بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.

وحجزت البيلاروسية المتألقة، المصنفة الـ 26، مقعدا لها في الدور الرابع للبطولة، على حساب النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة خامسة، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (5-7) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وضربت آرينا سوبولينكو بذلك موعدا في الدور الرابع مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة 20، التي فازت بدورها على البيلاروسية الأخرى ألكساندرا ساسنوفيتش، بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة واحدة: (6-0) و(6-0).

المصدر: sportbox.ru 

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