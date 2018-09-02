البيلاروسية سوبولينكو تقصي النجمة كفيتوفا من بطولة أمريكا (فيديو)
واصلت اللاعبة البيلاروسية آرينا سوبولينكو مغامراتها في بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.
.@Petra_Kvitova and Aryna Sabalenka face off for a place in the third round of the @usopen!#USOpenpic.twitter.com/ezeNKjuh2Z— WTA (@WTA) 1 сентября 2018 г.
وحجزت البيلاروسية المتألقة، المصنفة الـ 26، مقعدا لها في الدور الرابع للبطولة، على حساب النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة خامسة، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (5-7) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.
.@SabalenkaA's run continues!— WTA (@WTA) 2 сентября 2018 г.
Stuns Petra Kvitova 7-5, 6-1 at the @usopen ---> https://t.co/HP9DTfJbHOpic.twitter.com/Ww0Xe8u2P2
وضربت آرينا سوبولينكو بذلك موعدا في الدور الرابع مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة 20، التي فازت بدورها على البيلاروسية الأخرى ألكساندرا ساسنوفيتش، بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة واحدة: (6-0) و(6-0).
المصدر: sportbox.ru