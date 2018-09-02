 
مباشر

شاهد.. نيمار يحتفل بطريقة ساخرة على لافتة تصفه بـ"الطفل الباكي"

الرياضة

شاهد.. نيمار يحتفل بطريقة ساخرة على لافتة تصفه بـ
Reuters Christian Hartmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqb2

قام البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، باستفزاز جماهير مضيفه نيم أولمبيك، خلال مباراة الفريقين أمس السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح نيمار سجل التهديف في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء، وذهب للاحتفال بهدفه أمام مدرجات جماهير نيم، بجوار لافتة تحتوي على عبارة "نيمار الطفل الباكي".

ولم يسلم نيمار، من صافرات الاستهجان الصادرة من جماهير نيم، التي قذفته أيضا ببعض زجاجات المياه.

إقرأ المزيد
شاهد.. الأرجنتيني دي ماريا يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية مباشرة

يذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..سافر إلى عام 1812 وشاهد محاكاة لمعركة بين قوات نابليون والقوات الروسية