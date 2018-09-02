شاهد.. نيمار يحتفل بطريقة ساخرة على لافتة تصفه بـ"الطفل الباكي"

قام البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، باستفزاز جماهير مضيفه نيم أولمبيك، خلال مباراة الفريقين أمس السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

#Neymar has the last laugh as he poses in front of 'cry baby' banner displayed by #Nimes fans after scoring in 4-2 away win pic.twitter.com/ZjHpJrUB9w — SportMogambo (@SportMogambo) September 2, 2018

وافتتح نيمار سجل التهديف في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء، وذهب للاحتفال بهدفه أمام مدرجات جماهير نيم، بجوار لافتة تحتوي على عبارة "نيمار الطفل الباكي".

Neymar celebrating his goal away at Nimes in front of a banner branding him a 'crybaby.' #NOPSGpic.twitter.com/NQGoSur0Bz — Bagheera (@BagheeraLoui) September 1, 2018

ولم يسلم نيمار، من صافرات الاستهجان الصادرة من جماهير نيم، التي قذفته أيضا ببعض زجاجات المياه.

إقرأ المزيد

يذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2.

المصدر: وكالات