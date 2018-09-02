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ريال مدريد يسجل رقما تاريخيا أمام ليغانيس

الرياضة

ريال مدريد يسجل رقما تاريخيا أمام ليغانيس
Reuters Javier Barbancho
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حقق ريال مدريد رقما مميزا خلال مباراته أمام ضيفه ليغانيس أمس السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 4-1.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد، قام خلال المباراة بـ798 تمريرة صحيحة، وهو رقم لم يصل إليه الفريق في أي مباراة منذ أن بدأت شبكة "أوبتا"  للإحصائيات عملها.

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وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي تجاوز هذا الرقم مرة واحدة من قبل، ولكن في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وكانت أمام كاشيما الياباني في كأس العالم للأندية وحينها قام الميرينغي بـ882 تمريرة صحيحة.
 

المصدر: وكالات

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