الحسناء شارابوفا تواصل تألقها في بطولة أمريكا المفتوحة
واصلت النجمة الروسية ماريا شارابوفا تألقها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وصعدت للدور الرابع، بعد فوزها على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين اليوم الأحد.
.@MariaSharapova is back in the second week of the @usopen!— WTA (@WTA) September 2, 2018
Defeats Ostapenko 6-3, 6-2 to extend her streak under the lights in Flushing Meadows to 23--> https://t.co/WURH92lcgNpic.twitter.com/Bbjivd7UPz
واحتاجت شارابوفا لساعة و22 دقيقة لتتجاوز عقبة أوستابينكو، بواقع: 6-3 و6-2.
وستواجه الحسناء الروسية في الدور المقبل اللاعبة الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي تغلبت بدورها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 5-7 و6-4 و7-6.
المصدر: sportbox.ru