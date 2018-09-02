 
مباشر

الحسناء شارابوفا تواصل تألقها في بطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

الحسناء شارابوفا تواصل تألقها في بطولة أمريكا المفتوحة
Reuters USA Today Sports
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqaj

واصلت النجمة الروسية ماريا شارابوفا تألقها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وصعدت للدور الرابع، بعد فوزها على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين اليوم الأحد.

واحتاجت شارابوفا لساعة و22 دقيقة لتتجاوز عقبة أوستابينكو، بواقع: 6-3 و6-2.

إقرأ المزيد
بطولة أمريكا المفتوحة: عبور سهل لفيدرر ودجوكوفيتش

وستواجه الحسناء الروسية في الدور المقبل اللاعبة الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي تغلبت بدورها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 5-7 و6-4 و7-6.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا