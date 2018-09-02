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بطولة أمريكا المفتوحة: عبور سهل لفيدرر ودجوكوفيتش

الرياضة

بطولة أمريكا المفتوحة: عبور سهل لفيدرر ودجوكوفيتش
AFP MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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حقق السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا فوزا سهلا في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس بثلاث مجموعات نظيفة.

وتغلب فيدرر الباحث عن لقبه الـ21 في بطولات التنس الكبرى، والسادس في بطولة أمريكا المفتوحة التي توج بلقبها خمس مرات متتالية 2004-2008، بسهولة على المصنف 30 الأسترالي نيك كيريوس بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، بواقع: 6-4 و6-1 و7-5، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

وخاض فيدرر صاحب الـ37 عاما المباراة أمام أولاده الأربعة في المدرجات.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل الأسترالي جون ميلمان المصنف 55 عالميا، والفائز على الكازاخي ميخائيل كوكوشكين 6-4 و4-6 و6-1 و6-3، وسيبحث المايسترو في الدور القادم عن بلوغ ربع النهائي في البطولة الأمريكية للمرة الـ13 خلال مسيرته.

من جهة أخرى، واصل المصنف سادسا الصربي نوفاك دجوكوفيتش تقديم أدائه الثابت في البطولة، بعبور سهل إلى الدور الرابع بعد تخطيه الفرنسي ريشارد غاسكيه المصنف 26 بسهولة في الدور الثالث 6-2 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و11 دقيقة.

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وسيلتقي النجم الصربي في الدور المقبل مع البرتغالي جواو سوزا الذي تفوق على الفرنسي لوكاس بوي بنتيجة 7-6 و4-6 و7-6 و7-6.

وفي مباراة أخرى، أقصى الألماني فيليب كولشرايبر مواطنه ألكسندر زفيريف من الدور الرابع، بتغلبه عليه 6-7 و6-4 و6-1 و6-3.

المصدر: أ ف ب

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