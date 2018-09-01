بالفيديو.. الديناصور البافاري يلتهم شتوتغارت

أسقط فريق بايرن ميونيخ، مضيفه شتوتغارت، في عقر داره، بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتوالى على تسجيل ثلاثية العملاق البافاري كل من، ليون غوريتسكا، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر، في الدقائق الـ (37، 62، 76) على الترتيب.

وكان فريق بايرن ميونيخ قد استهل حملة الدفاع عن لقب بطل البوندسليغا، بالفوز على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما خسر شتوتغارت أمام مضيفه ماينز بهدف وحيد.

المصدر: "sportbox.ru"