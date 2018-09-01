أتلتيكو مدريد يتلقى صفعة من فيغو.. فيديو

ألحق فريق سيلتا فيغو الهزيمة الأولى بضيفه أتلتيكو مدريد، في الموسم الجديد لليغا، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجمين، الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز، واياغو أسباس، في الدقيقتين الـ (46، 52) على الترتيب.

وتوقف رصيد أتلتيكو، بعد هذه الهزيمة، عند أربع نقاط، ويحتل حتى الآن المركز العاشر، بانتظار نتائج بقية المباريات.

بينما قفز سيلتا فيغو إلى مركز وصافة الدوري، برصيده 7 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة، حامل اللقب برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي يستضيف غدا الأحد، فريق هويسكا الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.

المصدر: "vk.com/gol24live"