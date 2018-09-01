شاهد.. ريال مدريد يكرم ضيفه ليغانيس برباعية

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه ليغانيس (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الجناح الويلزي الطائر غاريث بيل التسجيل للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة الـ 17، ورد المهاجم الأرجنتيني غويدو كارييو بهدف التعادل للضيوف، في الدقيقة الـ 24 من ضربة جزاء.

ووضع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الميرنجي في المقدمة بتسجيله هدفين متتاليين له في الدقيقتين الـ (48 و61)، ومن ثم اختتم زميله المدافع سيرجيو راموس رباعية أصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 66 من ضربة جزاء.

وانفرد ريال مدريد بصدارة الليغا، برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق انتصاره الثالث على التوالي، بانتظار نتيجة مباراة غريمه التقليدي برشلونة غدا الأحد، أمام ضيفه هويسكا الوافد الجديد إلى أندية دوري الأضواء.

في المقابل، مني ليغانيس بالهزيمة الثانية، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير، حتى الآن، برصيد نقطة وحيدة حصل عليها عقب تعادله مع ضيفه ريال سوسييداد، في الجولة الماضية.

المصدر: RT