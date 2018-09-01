التشكيلة الأساسية لريال مدريد وضيفه ليغانيس

يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" اليوم السبت، في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة ريال مدريد وضيفه ليغانيس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المدير الفني لريال مدريد، جوليان لوبيتيغي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه ليغانيس.

في المقابل، اختار المدير الفني لفريق ليغانيس، الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

📋ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán esta noche el sueño de una ciudad! #RealMadridLeganéspic.twitter.com/YOCMif6iVz — C.D. Leganés (@CDLeganes) 1 сентября 2018 г.

المصدر: twitter/cdleganes/realmadrid