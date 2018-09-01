التشكيلة الأساسية لريال مدريد وضيفه ليغانيس
يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" اليوم السبت، في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة ريال مدريد وضيفه ليغانيس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ووضع المدير الفني لريال مدريد، جوليان لوبيتيغي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه ليغانيس.
📋 ¡El once inicial del @realmadrid contra el @CDLeganes! #RMLigapic.twitter.com/aWvKalXFjD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 сентября 2018 г.
في المقابل، اختار المدير الفني لفريق ليغانيس، الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:
📋ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán esta noche el sueño de una ciudad! #RealMadridLeganéspic.twitter.com/YOCMif6iVz— C.D. Leganés (@CDLeganes) 1 сентября 2018 г.
المصدر: twitter/cdleganes/realmadrid