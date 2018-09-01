تشيلسي ينجز مهمته أمام ضيفه بورنموث .. (فيديو)

واصل فريق تشيلسي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه بورنموث بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحمل هدفا الأرستقراطيين توقيع كل من، الإسباني بيدرو رودريغيز، والبلجيكي ايدين هازارد، في الدقيقتين (72، 85) على التوالي، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج"، في العاصمة لندن.

وحقق تشيلسي بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتقاسم صدارة البريمير ليغ مع ليفربول، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

في حين، تجرع فريق بورنموث مرارة الهزيمة الأولى، بعد انتصارين وتعادل، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويحتل المرتبة السادسة، حتى الآن، في جدول الترتيب.

المصدر: "sportbox.ru"