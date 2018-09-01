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تسيسكا موسكو يقسو على أورال في الدوري الروسي

الرياضة

تسيسكا موسكو يقسو على أورال في الدوري الروسي
Sputnik Александр Вильф
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تغلب تسيسكا موسكو على ضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرنبورغ برباعية نظيفة اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتألق المهاجم فيودر تشالوف بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريق الجيش الأحمر في الدقائق 13 و31 و85، فيما تكفل زميله الكرواتي كريستيان بيستروفيتش بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

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وأهدر أورال ركلة جزاء في الدقيقة 50 نفذها الفرنسي باتريوس بومال، وارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس أكينفييف.

وبهذا الفوز رفع تسيسكا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أورال عند 6 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

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