بالفيديو.. مقاتل أمريكي من أرضية الحلبة إلى غرفة العمليات بعد ضربة قاضية

تلقى الأمريكي ليروي جونسون ضربة قاضية من مواطنه محمد دي رايز في النزال الذي جمعهما، أمس الجمعة، ضمن دورة "PFL 7" للفنون القتالية المختلطة، خضع على إثرها لعملية جراحية مستعجلة.

ووجه محمد دي رايز، ضربة قوية بركبته إلى وجه ليروي جونسون، الذي سقط على أرض الحلبة فاقدا الوعي لمدة سبع دقائق.

واستدعى الأمر نقل المقاتل إلى المستشفى بشكل عاجل، وأعلن مدير أعماله، دانييل روبنشتاين عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن جونسون احتاج إلى عملية عاجلة بسبب انحراف في العمود الفقري.

المصدر: "lenta.ru"