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خطأ الشاطر بألف.. ثاني أغلى حارس في العالم يرتكب هفوة تكلفه هدفا

الرياضة

خطأ الشاطر بألف.. ثاني أغلى حارس في العالم يرتكب هفوة تكلفه هدفا
Reuters Darren Staples
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ارتكب حارس مرمى فريق ليفربول، البرازيلي أليسون باكير هفوة أسفرت عن هدف في مرماه، خلال مباراة ضد مضيفه ليستر سيتي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول أليسون مراوغة لاعب الخصم المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، لكن الأخير نجح في استخلاص الكرة منه ومررها عرضية لزميله الجزائري رشيد غزال، الذي ترجمها إلى هدف لفريق ليستر سيتي، في الدقيقة الـ 63.

وربما تذكر الحارس البرازيلي المهارة العالية التي أظهرها، قبل أسبوع، في مباراة فريقه ضد ضيفه برايتون (1-0)، ضمن الجولة الثالثة للبريمير ليغ، عندما استخلص كرة ببراعة من أمام مهاجم الخصم، وحافظ على عذرية شباكه حتى نهاية اللقاء، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة.

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ولحسن حظ حارس الريدز أن فريقه كان متقدما بهدفين، وأنهى المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعتبر أليسون باكير (25 عاما) ثاني أغلى حارس مرمى في العالم، حيث انتقل إلى صفوف فريق ليفربول، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من روما في أغلى صفقة لحراس المرمى بلغت 68 مليون يورو، قبل أيام قليلة من انتقال الحارس الإسباني الشاب، كيبا أريزابلاغا، من أتلتيك بيلباو إلى صفوف تشيلسي، مقابل صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

المصدر: "vk.com/bk1xstavka" 

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