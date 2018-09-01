كوريا الجنوبية تتوّج بذهبية الآسياد.. وسون يعفى من الخدمة العسكرية

توّج منتخب كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، في إندونيسيا عقب تغلبه اليوم السبت على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يفلح أي من المنتخبين في التسجيل خلال الوقت الأصلي من المباراة، ليلجأ الحكم إلى التمديد لشوطين إضافيين.

وافتتح المنتخب الكوري الجنوبي النتيجة في الدقيقة 93 عن طريق سيونغ وو لي، قبل أن يعزز زميله هوانغ هي تشان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 101، بينما جاء هدف اليابان الوحيد عن طريق أياسي يويدا في الدقيقة 115.

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وبهذا التتويج سيعفى لاعبو كوريا الجنوبية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بمن فيهم قائد المنتخب هيونغ مين سون البالغ من العمر 26 عاما، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن كل رجل سليم بدنيا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، ويمكن للرياضيين الحصول على إعفاء إذا فازوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

المصدر: وكالات