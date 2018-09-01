شاهد.. الجزائري غزال يسجل هدفا بطعم العلقم في مرمى فريق المصري صلاح

خسر فريق ليستر سيتي، في عقر داره، أمام ضيفه ليفربول (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم السنغالي ساديو ماني، الريدز في المقدمة بهدف مبكر سجله بحلول الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ومن ثم سجل لاعب خط الوسط الجزائري رشيد غزال الهدف اليتيم لفريق ليستر سيتي "الثعالب"، عند الدقيقة الـ 63 من زمن اللقاء.

وواصل فريق ليفربول بذلك سلسلة انتصاراته، وانفرد بصدارة البريمير ليغ، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في حين، تجرع ليستر سيتي مرارة الهزيمة الثانية في الدوري بعد انتصارين متتاليين، ويشغل المرتبة السابعة على سلم الترتيب، حتى الآن، برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT