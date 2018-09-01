كريليا سوفيتوف يهزم ضيفه أنجي بهدف قاتل.. (فيديو)

أسقط فريق كريليا سوفيتوف ضيفه أنجي بهدف جاء في الوقت القاتل من زمن المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل الأكبر في انتصار أصحاب الأرض للاعب البيلاروسي البديل سيرغي كورنيلينكو، في الوقت القاتل قبل سبع دقائق من نهاية الزمن الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب (سمارا أرينا).

وحقق كريليا سوفيتوف أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، وهو الثاني له في الموسم الجديد، مقابل تعادل وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المركز السابع، حتى الآن، في جدول الترتيب.

في المقابل، مني فريق أنجي بالهزيمة الخامسة على التوالي، ويقبع في قاع الدوري، برصيد ثلاث نقاط حصدها من انتصار حققه في المباراة الافتتاحية.

المصدر: "twitter.com/rfpl"