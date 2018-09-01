رونالدو "القلق" يلجأ إلى السيدة العجوز للحماية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قلق من غياب الحماية اللازمة له في صفوف فريقه الجديد يوفنتوس، لذا طالب إدارة "البيانكونيرى" بزيادة أفراد طاقم الحراسة.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية إن رونالدو أبدى قلقه الشديد من موقع منزله الجديد في منطقة "غراند مادري" بمدينة تورينو، لسهولة الوصول إليه بسبب ضعف الأمان والحراسة ليتقدم بطلب رسمي لإدارة النادي بتعيين ثلاثة حراس شخصيين إضافيين، أحدهم يكون مع والدته وابنه، والباقيان لحراسة منزله.

كما طالب كريستيانو رونالدو إدارة يوفنتوس بتوفير 3 حراس لمرافقته إلى مختلف الأماكن التي يذهب إليها.

وسيحل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضيفا على فريق بارما اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسيحاول "صاروخ ماديرا" في هذه المباراة زيارة الشباك لأول مرة في "الكالتشيو"، بعد صيامه في مباراتين مع "السيدة العجوز".

المصدر: وكالات