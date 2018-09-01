بالفيديو.. لاعبو الفيصلي الأردني يساهمون بإنقاذ فتى ابتلع لسانه على أرض الملعب
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تداول عشاق كرة القدم فيديو يظهر فيه لاعبو فريق الفيصلي الأردني يساعدون في إنقاذ أحد جامعي الكرات بعد أن ابتلع لسانه أثناء مباراتهم مع "ذات راس" ضمن الدوري الأردني أمس الجمعة.
ويظهر الفيديو لاعبي الفيصلي وهم يحاولون مساعدة الفتى المستلقي ريثما وصل الطاقم الطبي وتكفل بمهمة إنقاذه.
#فيديو | لاعبو #الفيصلي و #ذات_راس ينقذون فتى ابتلع لسانه في أرض الملعب— جريدة الغد (@AlghadNews) 1 сентября 2018 г.
تصوير: أمجد الطويل#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/W4PoIqytSR
يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفيصلي وضيفه "ذات راس" بهدف لكل فريق.
المصدر: وكالات
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