سيرينا تسحق شقيقتها في لقاء عائلي

سحقت سيرينا وليامز شقيقتها الكبرى فينوس 6-1 و6-2 في لقاء عائلي بالدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لتواصل مسيرتها نحو إحراز لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وفرضت سيرينا سيطرتها منذ بداية المباراة حتى نهايتها وحسمتها خلال ساعة واحدة و12 دقيقة.

وقالت سيرينا عقب المباراة: "هذه أفضل مباراة لي منذ العودة إلى التنس. عملت بجدية شديدة من أجل ذلك... وأتمنى أن أحصد ثمار كل ذلك".

.@serenawilliams plays the best match since her return and now finds herself in R4...



Next up: Kanepi.#USOpenpic.twitter.com/Vu9Oq9Sz3y — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2018

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وقالت فينوس، الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى: "لقد قدمت سيرينا أداء رائعا، أعتقد أنها أفضل مباراة لها أمامي. لا أظن أني ارتكبت الكثير من الأخطاء لكنها فعلت كل شيء بشكل صحيح".

وأضافت: "عندما تؤدي اللاعبة المنافسة بهذا الشكل لا يوجد ما يجعلني أشعر بالإحباط".

وانتظرت الجماهير طويلا لمتابعة هذه المباراة في ملعب آرثر آش بعدما عانى رافائيل نادال المصنف الأول عالميا قبل أن يفوز بصعوبة على الروسي كارين خاتشانوف لتزداد التوقعات بإقامة مباراة قوية بين الشقيقتين لكن هذا لم يحدث في النهاية.

المصدر: رويترز