نادال ينجو من مفاجأة روسية ويتقدم في أمريكا المفتوحة

نجا الإسباني رافائيل نادال من مفاجأة روسية وفاز بشق الأنفس على كارين خاتشانوف 5-7 و7-5 و7-6 و7-6 في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وتمكن الماتادور من حسم المباراة لصالحه بصعوبة، بواقع: 5-7 و7-5 و7-6 و7-6، خلال 4 ساعات و23 دقيقة وهي أطول مباراة للاعب الإسباني في فلاشينج ميدوز.

What. A. Battle!@RafaelNadal survives Karen Khachanov 57 75 76(7) 76(3) to reach the Round of 16 at the #USOpen for a 🔟th time.



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وهذا الفوز الخامس لنادال على خاتشانوف الذي لم يستطع التغلب على اللاعب الإسباني المصنف الأول على العالم في أي من لقاءاتهم السابقة.

وقال نادال عقب الانتصار: "أنا سعيد جدا بالتأهل بعد الوقوع في موقف صعب جدا".

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وأضاف: "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة خلال المباراة فخاتشانوف كان يلعب بقوة، هناك بعض الأمور يجب العمل على تحسينها في الدور المقبل لكن الشيء الجيد أن لدي فرصة للتحسن".

وسيواجه نادال في الدور القادم الجورجي نيكولاس باسيلاشفلي الفائز بدوره على الأرجنتيني غيدو بيلا بثلاث مجموعات نظيفة لواحدة، تفاصيلها: 6-3 و6-4 و1-6 و7-6.

المصدر: رويترز