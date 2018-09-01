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نادال ينجو من مفاجأة روسية ويتقدم في أمريكا المفتوحة

الرياضة

نادال ينجو من مفاجأة روسية ويتقدم في أمريكا المفتوحة
AFP TIMOTHY A. CLARY
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نجا الإسباني رافائيل نادال من مفاجأة روسية وفاز بشق الأنفس على كارين خاتشانوف 5-7 و7-5 و7-6 و7-6 في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وتمكن الماتادور من حسم المباراة لصالحه بصعوبة، بواقع: 5-7 و7-5 و7-6 و7-6، خلال 4 ساعات و23 دقيقة وهي أطول مباراة للاعب الإسباني في فلاشينج ميدوز.

وهذا الفوز الخامس لنادال على خاتشانوف الذي لم يستطع التغلب على اللاعب الإسباني المصنف الأول على العالم في أي من لقاءاتهم السابقة.

وقال نادال عقب الانتصار: "أنا سعيد جدا بالتأهل بعد الوقوع في موقف صعب جدا".

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وأضاف: "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة خلال المباراة فخاتشانوف كان يلعب بقوة، هناك بعض الأمور يجب العمل على تحسينها في الدور المقبل لكن الشيء الجيد أن لدي فرصة للتحسن".

وسيواجه نادال في الدور القادم الجورجي نيكولاس باسيلاشفلي الفائز بدوره على الأرجنتيني غيدو بيلا بثلاث مجموعات نظيفة لواحدة، تفاصيلها: 6-3 و6-4 و1-6 و7-6.

المصدر: رويترز

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