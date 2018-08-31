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جيرونا العنيد يدمر الغواصات الصفراء (فيديو)

الرياضة

جيرونا العنيد يدمر الغواصات الصفراء (فيديو)
Reuters
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سقط فريق فياريال على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه جيرونا العنيد (0-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين جيرونا بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الأوروغوياني كريستيان ستواني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 54، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال.

وحقق فريق جيرونا بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد، واستعاد توازنه بعد الخسارة الثقيلة، في عقر داره، أمام ضيفه ريال مدريد (1-4)، في الجولة الماضية.

في المقابل، مني فريق فياريال بالهزيمة الثانية، مقابل تعادل في الجولة الماضية لليغا.

المصدر: "vk.com/footbal_life2018" 

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