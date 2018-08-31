بالفيديو.. معلق يغشى من الضحك على لاعب سجل هدفا "بغرابة" في مرماه

دق لاعب نادي هيديرسفيلد تاون المسمار الأخير في نعش خسارة فريقه أمام مضيفه ستوك سيتي (2-0)، في الدور الثاني لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم سايدو بيراهينو، في الدقيقة الـ 53، وعندما كان يحاول فريق هيديرسفيلد تاون إدراك التعادل في الثواني الأخيرة للقاء، سجل لاعب خط وسطه الهولندي جونينهو باكونا هدفا في مرماه بـ "غرابة" شديدة بتسديدة "عالطاير" من فوق حارس مرماه، لم يتمكن المعلق على إثرها من أمساك نفسه من الضحك.

وخرج هيديرسفيلد تاون بذلك من المسابقة، بينما ضرب ستوك سيتي موعدا مع فريق نوتينغهام فورست، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر المقبل، في إطار مباريات الدور الثالث للمسابقة، التي يحمل فريق مانشستر سيتي لقبها.

المصدر: "eurosport.ru"