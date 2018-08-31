رسميا.. رونالدو خارج تشكيلة المنتخب البرتغالي

خلت تشكيلة المنتخب البرتغالي لكرة القدم التي أعلنها اليوم المدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس من اسم كريستيانو رونالدو قائد "برازيل أوروبا".

وكشف سانتوس بعد إعلانه التشكيلة التي ستخوض المباراتين المقبلتين وديا ضد كرواتيا في 6 سبتمبر القادم، وفي التاسع منه ضد إيطاليا في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، أنه استبعد رونالدو بناء على طلب الأخير.

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وكشف سانتوس أن رونالدو تباحث معه بعد انتقاله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، وقال المدرب في هذا الصدد: "قررت، نظرا إلى عملية التأقلم التي يحتاج إليها، بألا يكون معنا في هذه الفترة".

ولم يكن استبعاد ابن الـ33 عاما عن التشكيلة الأولى لبلاده بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 على يد الأوروغواي 1-2 مفاجئا، إذ تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الغاية منه التركيز على مهمته مع فريقه الجديد بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب