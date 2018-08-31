بالفيديو.. لاعب يسرق خطة مدرب المنافس في الدوري الأوروبي

شهدت مباراة ستيوا بوخارست الروماني وضيفه رابيد فيينا النمساوي حدثا طريفا في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن إياب الدور التمهيدي الحاسم للتأهل لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي الفيديو المتداول، يظهر أحد لاعبي الفريق النمساوي وهو يسلم قصاصة ورقية من مدربه تحتوي على تعليمات جديدة إلى زميله في الفريق، ولكن أحد لاعبي ستيوا بوخارست انتبه لذلك وقام بسرقتها قبل أن يقرأها منافسه لتبقى الخطة "طي الكتمان".

وتأهل فريق رابيد فيينا لدور المجموعات في الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام ستيوا بوخارست 1-2، لأفضليته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، حيث سبق وحقق الفريق النمساوي الفوز في مباراة الذهاب 3-1 الأسبوع الماضي.

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المصدر: match/vk