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شاهد .. من يرتدي قميص كريستيانو رونالدو رقم (7) في ريال مدريد!

الرياضة

شاهد .. من يرتدي قميص كريستيانو رونالدو رقم (7) في ريال مدريد!
Reuters
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قدم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رسميا اليوم الجمعة، مهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياز، العائد من فريق ليون الفرنسي، مقابل ما يقرب من 33 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

واستعرض دياز مهاراته الكروية على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، مرتديا القميص رقم 7، بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وتخرج ماريانو دياز (25 عاما) من أكاديمية ريال مدريد عام 2012، وتدرج في الفئات العمرية حتى ارتدى قميص الفريق الأول عام 2017، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق ليون، ويعود بعد موسم واحد فقط قضاه في فرنسا.

ودافع ماريانو عن ألوان فريق ليون، في 34 مباراة ضمن الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، أحرز خلالها 18 هدفا، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

المصدر: "facebook/RealMadrid" 

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