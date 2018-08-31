شارابوفا تصعد إلى ثالث أدوار بطولة أمريكا المفتوحة

تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى عقب تغلبها على منافستها الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت شارابوفا من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و7-5، خلال ساعة واحدة و53 دقيقة.

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وستواجه شارابوفا في الدور القادم الإستونية يلينا أوستابينكو الفائزة بدورها على الأمريكية تايلور تاونسيند بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 4-6 و6-3 و6-4.

المصدر: sportbox.ru