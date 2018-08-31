نتائج قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم

سحبت في إمارة موناكو الفرنسية اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

The official result of the #UELdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018

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ويشارك في دور المجموعات 48 فريقا، تأهل منها 17 فريقا إلى دور المجموعات تلقائيا، و21 فريقا عبروا الأدوار التمهيدية، بالإضافة لـ6 فرق بعد خسارتها الأدوار التمهيدية بدوري الأبطال، و4 فرق بعد خسارتها في الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

وتقام المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم في الـ29 من مايو القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

جدير بالذكر، أن المجموعات الـ12 ستسفر عن تأهل كل من المتصدر ووصيفه للدور الثاني، على أن يلتحق بهم ثمانية فرق أخرى وهي الحائزة على المركز الثالث في مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تعتبر البطولة الأكبر في القارة العجوز.

المصدر: twitter/EuropaLeague