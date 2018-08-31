زينيت يتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي

تأهل زينيت الروسي إلى دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته أمس أمام مضيفه مولده النرويجي 1-2، لأفضليته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وافتتح زينيت النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق دالير كوزياييف، قبل أن يستفيق أصحاب الأرض ويسجلوا هدفين في الدقيقتين 65 و77 عن طريق هيستاد إريك وإيرلينغ هالانك على الترتيب.

ولم يكن الفوز كافيا للفريق النرويجي للتأهل بسبب أفضلية زينيت في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، حيث سبق للفريق الروسي الفوز على منافسه 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي في مدينة سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا.

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وفي مباراة أخرى فشل الفريق الروسي الآخر أوفا في التأهل لدور المجموعات لليوروليغ بعد تعادله 1-1 أمام ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في مباراة الإياب، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الاسكتلندي بهدف نظيف.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق أوفاي إيجاريا، وعادل لأوفا دميتري سيسويف في الدقيقة 32.

ولم يستثمر الفريق الروسي اللعب بتفوق عددي بعد طرد لاعبين من الفريق الضيف، الفريدو موريلوس وجون فلاناغان في الدقيقتين 37 و66 على الترتيب.

المصدر: RT